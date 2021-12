Zendaya et Tom Holland en couple, envers et contre tout : ils ont ignoré de sérieuses mises en garde

Ces derniers mois, l'idylle entre Tom Holland et Zendaya passionne les fans à travers le monde. Pourtant, d'après les propos de la productrice du film Venom : Let There Be Carnage (2021) - dans lequel ils apparaissent - au New York Times, ce vendredi 17 décembre 2021, leur relation n'a failli jamais voir le jour. La productrice américaine a confié avoir réuni les deux acteurs pour les avertir de ne pas tomber amoureux l'un de l'autre...

C'est connu, parfois sur les plateaux de tournages, certaines stars tombent sous le charme de leur partenaire à l'écran. L'histoire entre Brad Pitt et Angelina Jolie en est d'ailleurs un parfait exemple. Pourtant, lorsque cela arrive, cela peut compliquer les projets des réalisateurs. C'est donc pourquoi la réalisatrice Amy Pascal a prévenu la star de la saga Spider-Man et l'actrice d'Euphoria, de ne pas s'engager dans une relation. "J'ai pris Tom et Zendaya à part, séparément, lorsque nous les avons lancés pour la première fois et leur avons donné une conférence", a-t-elle expliqué, avant de poursuivre : "Évitez d'aller sur ce terrain-là". Un avertissement qui n'a pas été écouté par les deux acteurs, qui aujourd'hui vivent une parfaite idylle.

Une mise en garde déjà connue

Pourtant, ce n'est pas la première fois que la productrice américaine tente de prévenir un couple. Lors du tournage du film The Amazing Spider-Man, cette dernière avait également averti les acteurs principaux : "J'ai donné le même conseil à Andrew [Garfield] et Emma [Stone], a-t-elle ensuite révélé, cela peut compliquer les choses, vous savez quoi ? Et ils m'ont tous ignoré." À l'époque, les deux acteurs s'étaient rencontrés sur le plateau du film, sorti en salle en 2012. Des rumeurs avaient circulé sur leur relation dès 2011. Une histoire d'amour qui a duré quatre ans et qui s'est soldée par leur rupture en 2015.