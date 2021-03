Emma Stone maman pour la première fois : le sexe de son bébé n'est enfin plus un mystère

Emma Stone et Dave McCary sont sur un petit nuage, un petit nuage volontairement éloigné de toute agitation médiatique. Le couple a récemment accueilli son premier enfant mais ni l'actrice américaine de 32 ans ni sa moitié n'a officialisé cette heureuse nouvelle.

TMZ a été le premier média à détenir des informations sur la naissance du premier enfant d'Emma Stone et Dave McCary. Les détails étaient bien maigres, avec pour seule précision la date de l'arrivée du nouveau-né. Il a vu le jour le 13 mars dernier. People avance à présent qu'il s'agit d'une fille mais le prénom demeure toujours un mystère. Le magazine américain a tenté de joindre des porte-paroles du couple mais sans succès.

Emma Stone et Dave McCary se sont rencontrés pour la première fois en 2016, lors d'un tournage de l'émission Saturday Night Live, où Dave occupe le poste de directeur de rubrique. Le coup de foudre a opéré. La star du film La La Land avait ensuite officialisé leurs fiançailles en décembre 2019. Moins d'un an plus tard, le couple s'est marié, mais cette fois-ci sans confirmer son union au monde entier. En septembre dernier, une source avait été en mesure de confirmer au magazine People qu'Emma Stone et Dave McCary s'étaient mariés un peu plus tôt dans l'année, alors que l'actrice avait été aperçue avec une nouvelle bague au mois de mai.

En novembre 2018, Emma Stone s'était confiée sur son désir de maternité à ELLE. "Mon point de vue sur les enfants a changé quand j'ai vieilli. Je n'ai jamais fait de baby-sitting ou quoi que ce soit. Quand j'étais adolescente, je disais : 'Je ne me marierai jamais, je n'aurai jamais d'enfants'. Et quand j'ai grandi, je me dit : 'Je veux vraiment me marier, je veux vraiment des enfants.'" Autant d'heureux projets aujourd'hui concrétisé avec Dave McCary.

Avant cette histoire d'amour plutôt secrète, Emma Stone a vécu une love story plus médiatisée avec Andrew Garfield, sa co-star de The Amazing Spider-Man. Les deux acteurs se sont séparés en 2015, après quatre ans d'amour.