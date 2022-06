Emma Stone se sépare de sa somptueuse demeure de bord de plage pour une somme record !

C'est l'heure du changement pour Emma Stone ! La jeune comédienne de 33 ans vend son immense ranch de Malibu pour 4,3 millions de dollars. L'information est venue du Wall Street Journal qui annonce que la star a trouvé un acquéreur pour sa maison californienne qu'elle avait mis en vente auprès d'Eric Lavey de Sotheby's International Realty.

Extrêmement lumineuse et en bord de mer, la maison à la décoration ultra blanche n'a pas tardé à trouver un nouveau propriétaire puisqu'elle avait été mise en vente courant mai. Construite en 1958 dans un style ranch qu'on peut qualifier de mid-century, la maison est particulièrement attractive avec ses trois chambres et sa vue sur l'océan (visible de chaque pièce !). La star de Magic in the moonlight et de L'homme irrationnel avait également effectué de nombreux travaux en 2018. Rénovant notamment la cuisine avec de nouveaux équipements en acier inoxydable. L'ensemble de la bâtisse atteint au total une superficie de 164 mètres carrés.

Côté jardin, la découverte est aussi incroyable avec un immense parc de 1,3 hectare. Un espace naturel recouvert par des eucalyptus, des yuccas indigènes et d'agaves bleus, typique de l'esprit californien. (voir diaporama).

L'actrice qui a eu l'Oscar de la Meilleure actrice en 2018 pour La la land, devrait rejoindre sa demeure d'Austin au Texas. En effet, Emma Stone serait tombée sous le charme de la région. Un lieu où elle pourra élever sa fille Louise Jean McCary née en mars 2021. On sait également qu'elle a décidé de céder sa deuxième maison de Los Angeles à un membre de sa famille.