Emma Stone maman : le prénom de sa fille révélé

Cela fait deux mois que la vie de l'actrice américaine Emma Stone a complètement changé, lorsque en mars dernier elle mis au monde avec son mari Dave McCary, une petite fille. Une grossesse qu'elle avait passé dans la plus grande discrétion. C'est le magazine TMZ qui avait révélé la grossesse de l'actrice. Après s'être emparé de l'acte de naissance du jeune bébé, le même média a dévoilé que le bébé s'appelle... Louise Jean McCary !

L'actrice très populaire est pourtant assez discrète sur sa vie privée. C'est pourquoi l'officialisation du couple avec Dave McCary a tardé à se faire. L'époux d'Emma Stone est un jeune comédien, réalisateur et scénariste de 35 ans. Ils se sont rencontrés sur le tournage de l'émission Saturday Night Live en décembre 2016. En 2019, trois ans et demi après le début de leur relation ils se sont fiancés et se sont mariés en décembre 2020 dans le plus grand secret. Une série de photos a été publiée en janvier 2021, rendant officielle la grossesse de l'actrice.

Emma Stone est une actrice aux multiples casquettes, elle s'est révélée dans des comédies comme Hanté par ses exs (2009) où elle donnait la réplique à Michael Douglas et Matthew McConaughey mais aussi Bienvenue à Zombieland (2009) ou elle formait un couple particulier avec Jesse Eisenberg. Elle a par la suite confirmé tout son potentiel dans le registre dramatique en 2011, notamment dans le mélodrame La couleur des sentiments. Sa carrière a véritablement explosé lorsqu'elle a obtenu en 2017 l'oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film La La Land.

L'actrice va bientôt être à l'affiche du film Cruella qui sera à découvrir au cinéma le 23 juin en France. Cette "suite" retrace la jeunesse de Cruella, le personnage emblématique des 101 Dalmatiens. Emma Stone y donne la réplique à Emma Thompson.