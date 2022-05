Emma Stone vend son élégante villa de Malibu : toutes les photos de ce bien à 4,3 millions !

Emma Stone fait ses cartons ! L'actrice de 33 ans a mis en vente sa belle demeure de Malibu pour la coquette somme de 4,3 millions de dollars alors qu'elle en avait fait l'acquisition en 2018 pour "seulement" 3,3 millions. Une jolie plus-value... La raison ? Elle préfère aller vivre à Austin, au Texas.

L'élégante demeure de style ranch, construite en 1958, se situe sur les collines de Malibu et offre une magnifique vue sur l'océan et la grande plage de Las Tunas. Elle a été rénovée et remise au goût du jour par ses anciens propriétaires, lesquels ont notamment équipé la cuisine en électroménager dernier cri et rajouté des comptoirs en pierre. Ils ont aussi fait repeindre tous les murs extérieurs et les plafonds en blanc crème. Possédant une surface habitable d'environ 170 m², elle comprend trois chambres à coucher, deux salles de bain et des espaces détente dans lesquels on trouve par exemple une table de ping pong ainsi qu'un atelier de peinture.

La demeure, entourée d'eucalyptus et de yuccas indigènes, est baignée de lumière grâce de grandes baies vitrées qui font le tour du bâtiment. Il faut aussi compter sur deux patios et une large terrasse. De quoi recevoir amis et familles les soirs d'été, pour de longs apéros au frais.

Emma Stone souhaite donc se débarrasser de ce bien pour vivre la plus grande partie du temps au Texas, avec son mari Dave McCary et leur petite fille, Louise. La star des films Cruella et La Favorite possède cependant un cottage dans le quartier de Westwood à Los Angeles, qui est occupé par sa mère. La comédienne et ex-compagne d'Andrew Garfield a aussi investi dans un luxueux appartement à New York. Un portefeuille immobilier plutôt impressionnant pour celle dont la fortune est estimée par le site spécialisé Celebrity Net Worth à 40 millions de dollars. Mais, dans ce rayon, le caïd incontesté reste le chanteur britannique Ed Sheeran lequel a investi dans pas moins de 27 propriétés !