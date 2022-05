Emma Stone recycle sa chic robe de mariée Louis Vuitton (jamais vue avant !) au Gala du Met

Emma Stone, qui n'était plus apparue au Met Gala depuis 2019, est ambassadrice de Louis Vuitton. Lors de sa dernière participation, la comédienne et jeune maman avait ainsi déjà porté une tenue de la marque. Quant à Just Jared, il précise de son côté que toutes les personnalités portant du Louis Vuitton au gala de cette année ont utilisé des tenues issues des archives de l'enseigne. Pas moins de 14 personnalités différentes comme Hoyeon Jung, Gemma Chan ou Cynthia Erivo ont ainsi enfilé des tenues ayant déjà servies lors de réceptions, défilés ou évènements mondains. "Il n'a jamais été aussi important de montrer que les créations doivent être faites pour durer", a fait savoir Nicolas Ghesquière, à l'heure où l'industrie de la mode est accusée de participer au désastre écologique mondial.

A noter que le Met Gala, animé cette année notamment par Blake Lively et son mari Ryan Reynolds, met en avant la collection In America : An Anthology of Fashion, présentée au Anna Wintour Costume Center, une aile du musée new-yorkais. Il s'agit d'une collection en deux parties, faisant suite à In America : A Lexicon of Fashion, qui retrace l'histoire de l'industrie de la mode aux Etats-Unis.