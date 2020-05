Emma Stone mariée en secret ? Sa nouvelle bague sème le doute

La star américaine se serait-elle mariée dans le plus grand secret ? Le 5 mai 2020, Emma Stone a fait une apparition remarquée sur la chaîne YouTube de son amie Reese Witherspoon. Réunies le temps d'un appel vidéo, les deux actrices se sont entretenues sur le thème de l'anxiété infantile en cette période de crise sanitaire. Mais un certain bijou, porté à un certain doigt, n'a pas manqué d'attirer l'attention...

Alors qu'elle évoque la thérapie qu'elle a dû suivre enfant, pour l'aider à faire face à des crises de panique, Emma Stone a laissé voir un anneau à son annulaire. Il n'en fallait pas plus pour lancer des rumeurs de mariage secret puisque la star de Crazy Stupid Love a annoncé ses fiançailles avec le scénariste et réalisateur américain Dave McCary, en décembre dernier. L'actrice de 31 ans avait alors dévoilé une jolie bague de fiançailles ornée d'une perle. Plusieurs médias, dont Page Six, avaient affirmé ensuite que le couple prévoyait de se marier en mars, à Los Angeles, avant de finalement annuler la cérémonie à cause de la pandémie.