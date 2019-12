Emma Stone et Dave McCary fiancés : sa jolie bague dévoilée

Le couple s'est formé en coulisses de la populaire émission Saturday Night Live fin 2016, après qu'Emma Stone a joué dans un sketch réalisé par Dave McCary. Depuis, le duo s'est montré particulièrement discret sur son idylle. Avant cette relation, l'actrice oscarisée de La La Land était en couple avec le comédien Andrew Garfield. Mais après quatre ans de romance, les deux acteurs s'étaient finalement séparés en 2015.

Dans une interview accordée à sa bonne copine Jennifer Lawrence pour le magazine Elle en août 2019, Emma Stone avait confié avoir radicalement changé d'avis sur le mariage entre ses 20 et ses 30 ans : "Mon point de vue sur les enfants a changé en vieillissant. Je n'ai jamais fait de babysitting ou autre. Adolescente, je me disais 'Je ne me marierai jamais, je n'aurai jamais d'enfant'. Et en prenant de l'âge, je me suis dit 'Je veux vraiment me marier, je veux vraiment des enfants'." Egérie Louis Vuitton de longue date, peut-être l'actrice imitera-t-elle Sophie Turner, autre ambassadrice de la marque, pour confier la création de sa robe de mariée à son directeur artistique Nicolas Ghesquière ?

En attendant de connaître la date de son mariage, Emma Stone continue de tourner le remake des 101 Dalmatiens de Disney, dans lequel elle joue le personnage culte de Cruella d'Enfer. Cette version live action est attendue pour le printemps 2021.