Met Gala 2022 : Blake Lively se transforme sur le tapis rouge, Ryan Reynolds estomaqué et fou d'amour !

Chacun a cette image, en tête, de La belle au bois dormant dansant avec le prince Philippe pendant que sa robe change de couleur, passant du rose au bleu, du bleu au rose à l'infini. Cette fantaisie imaginée par les studios Disney en 1959 est désormais bien réelle... et Aurore peut aller se rhabiller ! Le lundi 2 mai 2022, à l'occasion du Met Gala organisé au Metropolitan Museum of Art de New York, Blake Lively a pris la relève des contes de Charles Perrault et des frères Grimm au bras de son époux Ryan Reynolds.

Annulé en 2020, reporté en 2021... les célébrités ont mis le paquet pour le Met Gala 2022, qui a enfin eu lieu en des circonstances presque normales. Comme l'avait annoncé le magazine Vogue US au mois de mars dernier, le styliste Tom Ford, Adam Mosseri d'Instagram et Anna Wintour étaient les présidents d'honneur de cette édition. Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds et Lin-Manuel Miranda étaient quant à eux les coprésidents officiels de la soirée, et c'est pourquoi l'ancienne héroïne de la série Gossip Girl avait mis le paquet en optant pour une robe Atelier Versace et des bijoux Lorraine Schwartz.