Gossip Girl : Une star de la série a accouché et présente son bébé

La famille Gossip Girl s'agrandit ! Une ex-star de la série vient d'accoucher et de donner naissance à son premier enfant. La nouvelle maman a annoncé l'heureux événement sur Instagram.

Comme ses ex-partenaires Blake Lively, Leighton Meester et Penn Badgley, Jessica Szohr est devenue parent ! L'actrice de 35 ans et compagne de Brad Richardson était enceinte de son premier enfant. Elle a accouché et donné naissance à une fille, dont elle révèle l'identité à ses près de 800 000 abonnés Instagram.

"Le 11 janvier 2021, nous avons ajouté une petite douceur spéciale à notre famille et de nouvelles directions à notre voyage. Bowie Ella Richardson :), écrit @jessicaszohr en légende d'une photo en noir et blanc des mains de sa fille. Cette expérience avec Brad et Lexi fut une des plus belles expériences de ma vie. Il n'y a pas de mot pour décrire la création un être humain qui est absolument parfait à nos yeux et de ressentir un sentiment dont j'ignorais l'existence. Je ressens toutes les émotions et elle va être quelque chose de spécial :)".

En commentaire, Jessica Szohr a reçu les félicitations de ses followers, dont font partie le mannequin Nicole Trunfio et les actrices Sophia Bush (Les Frères Scott), Jamie Lynn Sigler et Emmanuelle Chriqui.