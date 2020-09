Gossip Girl : Une star de la série enceinte de son premier enfant

"Pleine de joie !", écrit simplement @jessicaszohr en légende de sa publication. La jolie brune a reçu les félicitations de ses amies et de ses followers, dont font partie les actrices Nina Dobrev, Zoey Deutch et Ashley Greene.

Les plus de 760 000 abonnés de Jessica Szohr espèrent suivre sa grossesse. La comédienne marche ainsi sur les traces de ses ex-partenaires Blake Lively, Leighton Meester et Penn Badgley, respectivement parents de trois et deux enfants et un bébé. Penn est devenu papa d'un petit garçon au mois d'août. Le deuxième enfant de Leighton et son mari Adam Brody est venu au monde début septembre.