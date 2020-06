Glee, Gossip Girl, Charmed... Ces acteurs de séries se détestent dans la vraie vie

Glee

C'est la polémique du moment. La série Glee, qui prônait l'acceptation d'autrui, a connu des rebondissements très étonnants une fois le tournage clôturé. Drogue, suicide, pédopornographie... le cast sélectionné par Ryan Murphy a à peu près eu droit à tout. Dernières péripéties en date : celles de Lea Michele Elle qui incarnait la tonitruante Rachel Berry, accusée de jouer les divas sur le plateau par Naya Riviera – Santana –, a été lourdement taclée par son ancienne partenaire, Samantha Ware – Jane, dans la saison 6. Le problème ? Elle aurait tenu des propos racistes à son égard. Elle a d'ailleurs obtenu le soutien d'Amber Riley, alias Mercedes Jones. "Tu te souviens quand tu as fait de mon premier emploi à la télévision un enfer, l'a-t-elle questionnée sur Twitter. Parce que je ne l'oublierai jamais. Je crois que tu as dit à tout le monde que si tu en avais l'opportunité, tu 'chierais dans ma perruque'." Bonne ambiance.

X-Files

Amitié, amour ou aucun des deux ? Gillian Anderson et David Duchovny, qui résolvaient les cas les plus étranges du pays tout en fondant l'un pour l'autre dans la série X-Files, n'étaient pas forcément grands copains. Ils ont en tout cas connu des hauts et des bas, comme beaucoup de binômes, a précisé la géniale actrice que l'on retrouve aujourd'hui dans les épisodes de Sex Education. "Nous nous entendions globalement bien, mais, en neuf ans, il y a eu des périodes durant lesquelles on s'entendait clairement beaucoup moins bien", s'est-elle souvenue lors de la convention Salt Lake Comic FanX. Case closed.

Gossip Girl

Elles se sont disputées puis réconciliées toutes les semaines pendant les six saisons du show. Mais toujours est-il qu'au final, l'une était - SPOILER - le témoin du mariage de l'autre dans le final de Gossip Girl. Tout en incarnant Blair et Serena, Leighton Meester et Blake Lively était mi-figue mi-raisin. Ni amies ni ennemies. Ce qui a changé quand, après avoir terminé de tourner pour de bon, la jolie blonde a oublié d'appeler son ancien partenaire pour la féliciter de ses fiançailles avec Adam Brody. Mais qu'importe. L'actrice a épousé son bel amour en février 2014, a eu un premier enfant – Arlo Day – en août 2015 et a annoncé, en avril 2020, qu'elle attendait le second. On imagine qu'elle a largement eu le temps de passer à autre chose.

Game of Thrones

Les rares survivants de la série épique se sont à peu près tous croisés. Tous, sauf deux irréductibles. L'aviez-vous remarqué ? Lena Headey, queen Cersei, n'a jamais tourné avec Jerome Flynn, a.k.a Ser Bronn dans Game of Thrones. Et pour cause, ils étaient en couple en 2002, bien avant d'envisager de jouer dans la même série, et se sont séparés avec pertes et fracas. "Jerome et Lena ne sont plus en bons termes et ne sont jamais dans la même pièce en même temps, expliquait un membre du staff au Telegraph en 2014. C'est dommage parce qu'ils avaient l'air d'avoir arrangé les choses. Mais la règle, maintenant, c'est qu'ils doivent être séparés à tout prix." Drôlement pratique...

Beverly Hills

Ce n'est un secret pour personne, Shannen Doherty a semé la zizanie, dans sa jeunesse, dans à peu près toutes les équipes avec lesquelles elle a travaillé. À l'époque de Beverly Hills, elle a été considérée comme "une personne capricieuse" par son entourage et avait fini par quitter le show d'Aaron Spelling au bout de quatre saisons. Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Atteinte d'un cancer terrible, la comédienne a bénéficié du soutien exceptionnel de toutes ses anciennes partenaires et a même retrouvé le rôle de Brenda Walsh en leur compagnie dans BH90210. On ne peut pas en dire autant de Tiffani Amber Thiessen – Valerie Malone –, toujours fâchée avec Tori Spelling, puisqu'elle est toujours amie avec l'ex de cette dernière.

Charmed

Shannen Doherty ? Vous avez dit Shannen Doherty ? Eh oui, l'aventure Charmed ne s'est pas terminée de manière beaucoup plus magique que celle de Beverly Hills. La "diva", de retour, s'était mis Alyssa Milano à dos et son personnage était mort, bêtement, à la fin de la saison 3 en 2001 pour régler le problème. Elles se sont réconciliées depuis... mais on ne peut pas en dire autant pour l'intégralité du cast. En choisissant de défendre l'épouse du producteur Harvey Weinstein, l'ancienne interprète de Phoebe Halliwell s'est attiré les foudres de sa soeur fictive Rose McGowan. "Tu me donnes envie de vomir, écrivait-elle sur Twitter en 2017. Tu viens de faire vivre à mon corps un flash-back. Bien joué."

Le Prince de Bel-Air

On peut jouer des membres de la même famille, mais ne pas pouvoir se voir en peinture. De son expérience auprès de Will Smith, Janet Hubert – qui incarnait tante Vivian Banks – ne garde que du mauvais en tête. "Il n'y aura jamais de vraie réunion du Prince de Bel-Air, a-t-elle assuré sur sa page Facebook en 2017. Je n'ai absolument pas envie de revoir ces gens." Impossible de savoir, en revanche, ce qu'elle reproche à ses anciens camarades.

Sauvé par le gong

Zack et Scratch n'en font plus voir de toutes les couleurs au proviseur du lycée de Bayside. Ni à personne d'autre, d'ailleurs. Vingt après la fin du tournage, alors qu'un reboot est en cours de tournage, certaines tensions restent au beau fixe. En 2009, dans son livre Behind the Bell, Dustin Diamond décrivait une "ambiance détestable" et n'hésitait pas à tirer à balles réelles sur ses anciens compères. Mark-Paul Gosselaar a tenu à rectifier ses propos, précisant que son expérience à lui avait été "positive". Toujours est-il que la nouvelle version de la série se fera sans leur présence.

Grey's Anatomy

Une guéguerre à scalpels tirés. Meredith et Izzie, amies, collègues et colocs, ont fini par être séparées puisque Katherine Heigl a quitté ses copains de Grey's Anatomy. Une décision qu'Ellen Pompeo n'a visiblement pas digérée... et qu'elle a allègrement commentée. "Je peux comprendre les raisons de son départ, surtout quand on vous offre 12 millions de dollars pour un film alors que vous n'avez que 26 ans, précisait-elle auprès du New York Post. Mais le problème de Katie est qu'elle n'aurait pas dû renouveler son contrat. Elle l'a renouvelé, a reçu une grosse augmentation, puis elle a essayé de quitter la série. Et là, sa carrière cinématographique ne s'est pas envolée." L'aventure n'aura pas été complètement vaine. L'héroïne du programme est toujours très proche de T.R. Knight, qui a eu lui aussi eu droit à son lot de déboires. C'est déjà ça...