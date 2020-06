Lea Michele odieuse et raciste ? Réactions et témoignages après ses excuses

Lea Michele est-elle vraiment raciste ou juste une peste ? Alors qu'elle a été accusée d'avoir eu un comportement détestable et des mots déplacés par l'actrice afro-américaine Samantha Ware - soutenue à demi-mot par Amber Riley et Alex Newell puis par Dabier Snell -, la star est sortie du silence pour s'excuser de son comportement à l'époque de Glee. Depuis, de nouveaux témoignages sont venus confirmer qu'il était difficile de travailler avec elle. Visiblement, la jeune femme prenait tout le monde de haut, qu'importe leur couleur de peau...

Jusqu'à présent, les têtes d'affiche de la série Glee avaient gardé le silence depuis le début la polémique autour de leur ancienne camarade Lea Michele alias Rachel Berry dans le show à succès, diffusé de 2009 à 2015 aux États-Unis. Heather Morris alias Brittany Pierce a cependant fini par prendre la parole. "Était-elle quelqu'un de désagréable avec qui travailler ? Absolument. Je crois qu'elle doit être dénoncée pour son comportement, car Lea a traité les autres avec une absence totale de respect pendant très longtemps", a écrit l'actrice sur Twitter.

Difficile à vivre, c'est également ce qu'a admis le comédien Gerard Canonico, son partenaire dans la comédie musicale Spring Awakening. "Tu n'as été rien d'autre qu'un cauchemar pour moi et les autres acteurs moins visibles. Tu nous faisais ressentir qu'on n'avait pas notre place ici. J'ai essayé pendant des années d'être sympa avec toi sans en tirer aucun bénéfice. Peut-être, présente des excuses pour ton comportement plutôt que de mettre en avant 'les points de vue des autres' pour te justifier", a-t-il écrit sur Twitter.

S'il n'y a donc désormais plus aucun doute sur le caractère de diva de Lea Michele - source d'embrouilles avec son ex-collègue Naya Rivera sur Glee -, une ancienne productrice de la série a toutefois tenu à remettre quelques pendules à l'heure. Marti Noxon a elle aussi pris la parole sur Twitter : "Je suis totalement partante pour dénoncer certains mauvais comportements et même pour avoir une petite joie malsaine de voir ces comportements punis. Ceci dit, sur Glee, il y avait beaucoup de comportements très mauvais. Qui ne venaient PAS de femmes. Les gens du show business savent de qui je parle. Pourquoi eux, on ne les dénonce pas ? Il me semble qu'on jette facilement les femmes en pâture. Mais un tas d'acteurs s'en tirent tout en étant des tyrans. Comment peut-on les laisser s'en tirer comme ça ? Peut-être parce qu'aussi longtemps qu'ils rapportent de l'argent, on leur laisse carte blanche."