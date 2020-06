Lea Michele raciste ? Elle brise le silence et reconnaît une mauvaise attitude

La peur d'être blacklistée ? La crainte de voir d'autres partenariats tomber à l'eau ? Une démarche sincère ? Si on ne sait pas ce qui a motivé Lea Michele à sortir du silence, force est de constater qu'elle a préféré prendre les devants en réagissant aux accusations de racisme qui pèsent contre elle.

Sur son compte Instagram suivi par 6,3 millions de fans, Lea Michele a posté un message ce mercredi 3 juin 2020 après une polémique faisant suite à son tweet de soutien en réaction à la mort de George Floyd. "Une des leçons les plus importantes de ces dernières semaines, c'est que nous devons prendre le temps d'écouter et d'apprendre des points de vue des autres et des rôles qu'on a pu jouer ou de tout ce qu'on peut faire pour aider à remédier aux injustices auxquelles ils font face. Quand j'ai tweeté l'autre jour, cela avait pour objectif de montrer du soutien à tous nos amis, voisins ou membres de la communauté noire en ces temps difficiles. Mais les réactions récoltées à ce que j'ai posté m'ont fait me concentrer sur la manière dont mes camarades de tournage avaient perçu mon propre comportement envers eux", a-t-elle d'abord écrit.

Puis l'ancienne interprète du personnage de Rachel Berry dans Glee, accusée de racisme par Samantha Ware, de revenir sur son supposé racisme et son comportement odieux au plus fort du succès de la série. "Si je ne me souviens pas avoir tenu ces discours spécifiques [les mots utilisés contre l'actrice, NDLR] et alors que je n'ai jamais jugé qui que ce soit par la couleur de sa peau ou ses origines, même si ce n'est pas le propos, ce qui compte, c'est que mon comportement a blessé des personnes. Que ce soit par mon statut de privilégiée ou du fait de mon point de vue, j'ai été perçue comme insensible, parfois comme dérangeante ou faisant preuve d'immaturité. Alors du fait d'avoir été inutilement difficile à vivre, je présente mes excuses pour mon comportement et pour toute la souffrance que j'aurais pu causer. Nous pouvons tous mûrir et changer (...) J'ai entendu les critiques, j'apprends et je suis sincèrement désolée, cette expérience me rendra meilleure dans le futur", a-t-elle ajouté.

Lea Michele, enceinte de son premier enfant, a aussi évoqué sa grossesse et le besoin de devenir une meilleure personne pour elle et son enfant.