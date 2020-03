Shannen Doherty "complètement déprimée" par le cancer : "Ce n'est pas facile"

La période n'est pas facile pour elle. Shannen Doherty, qui était parvenue à vaincre le cancer en 2017, a appris que la maladie était de retour, plus virulente que jamais. Bien qu'elle soit décidée à reprendre sa lutte, la comédienne de 48 ans passe par toutes les émotions, tous les états d'esprit. "J'essaie de prendre soin de moi, de profiter de chaque jour, écrit-elle sur son compte Instagram. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où je suis complètement déprimée, ou tout simplement paresseuse. Mais je me pousse à aller de l'avant avec l'aide de mes amis."

Son combat contre le cancer, elle le mène à l'aide de sa rage de fauve... mais pas seulement. Pour mettre toutes les chances de son côté, Shannen Doherty a adopté une hygiène de vie très saine. "J'ai repris la randonnée, j'apprends une nouvelle manière de cuisiner qui nourrit mon âme en même temps que mon ventre de la manière la plus saine possible, précise-t-elle. Ça a été une semaine productive. Je me sens mieux. Ma peau est en vie et moi aussi." L'héroïne de la série Charmed ne s'attendait pas à devoir affronter ses démons à nouveau, si vite, si fort. Mais durant l'année 2019, le diagnostic est tombé.