Shannen Doherty et le cancer : les actrices de Charmed la soutiennent... sauf une

Voilà de longs mois qu'elle avait ça sur le coeur. En début d'année 2019, Shannen Doherty a appris que son mal terrible était de retour, plus fort, plus virulent que jamais : un cancer de stade 4, rude réminiscence de la lutte qu'elle a menée de 2015 à 2017. Sachant que l'information allait fuiter, la comédienne de 48 ans a finalement pris la parole, en larmes, dans l'émission Good Morning America. Et sur les réseaux sociaux, après la diffusion, un tendre élan de soutien a vu le jour, notamment de la part de ses anciennes camarades de Charmed. "Je te serre fort contre mon coeur", écrit Alyssa Milano, son ancienne soeur sorcière.

Parmi les membres de la famille Halliwell, Rose McGowan – qui n'a jamais tourné avec Shannen Doherty, puisqu'elle a pris sa place après trois saisons – a également souhaité lui insuffler toute l'énergie positive nécessaire. "Nous sommes avec toi par l'esprit, explique l'actrice. Tu es une battante courageuse et tu inspires beaucoup de gens. Je t'envoie ma force et de l'apaisement pour ce nouveau périple." Silence radio, en revanche, du côté d'Holly Marie Combs, elle qui figeait le temps et maîtrisait l'art des potions dans la série Charmed. Si la comédienne a gardé d'excellents contacts avec certains membres du cast, dont Brian Krause – Léo – ou Drew Fuller – Chris –, il semble qu'un froid sibérien règne entre elle et Shannen.