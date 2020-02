Shannen Doherty, le cancer de retour : "Je suis pétrifiée, j'ai vraiment peur"

C'est une triste nouvelle que nous espérions bien ne plus entendre de sa bouche. Shannen Doherty, qui s'est battue comme une lionne contre le cancer du sein de 2015 à 2017, est à nouveau rongée par la maladie. C'est ce qu'elle a annoncé le 4 février 2020, en larmes, dans l'émission Good Morning America. L'année dernière, la comédienne de 48 ans a appris qu'il était de retour, plus agressif que jamais, mais a souhaité garder ça pour elle... jusqu'à ce que sa situation juridique ne l'oblige à prendre la parole. "C'était une question de jours avant que l'information ne circule, explique-t-elle. Le cancer est là, il en est au stade 4, et c'est pour ça que je suis ici, pour en parler. C'est une pilule difficile à avaler de bien des manières. Je suis pétrifiée, j'ai vraiment peur."

Le moins que je puisse faire, c'était de l'honorer en tournant les épisode

En bisbille avec la compagnie d'assurance State Farm, l'actrice a dû faire lumière sur son état dans les papiers remplis auprès du tribunal. Mais l'information aurait pu sortir bien plus tôt puisque Shannen Doherty a appris que la maladie s'acharnait sur elle avant de rejoindre le tournage du reboot de Beverly Hills, BH90210. Or, à ce moment-là, c'est une autre tragédie qui avait touché l'équipe du show en plein coeur : la mort de Luke Perry. "Je me suis demandé pourquoi ce n'était pas moi, se souvient-elle. C'était tellement bizarre de recevoir ce diagnostic, et de voir quelqu'un qui est visiblement en bonne santé partir en premier. C'était tellement choquant. Le moins que je puisse faire, c'était de l'honorer en tournant les épisodes. Mais je ne crois pas que ce soit toujours assez."