Holly Marie Combs : Deux acteurs de Charmed invités à son mariage

Quand tu ne cherches rien, tu trouves !

Holly Marie Combs a rencontré Mike Ryan en 2016 au Xoc, restaurant de celui qui allait devenir son époux. Elle a déjà été mariée à deux reprises, avec l'acteur Brian Travis Smith, puis le technicien Davi Donoho... et ne cherchait clairement plus rien après son second divorce. "On était tous les deux arrivés à un stade de notre vie où on se consacrait à nos enfants, et on était d'accord avec le fait qu'on les élèverait en tant que parent célibataire, a-t-elle expliqué le jour de son union. C'est cette sempiternelle histoire de : quand tu ne cherches rien, tu trouves. Et ça m'a frappée en pleine face ! Dès que j'ai arrêté de croire en la personne idéale, la personne idéale m'est apparue." Magique...