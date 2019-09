Holly Marie Combs : La star de Charmed mariée une troisième fois !

Après plusieurs années d'une belle histoire d'amour, Holly Marie Combs et le restaurateur Mike Ryan se sont mariés comme le dévoile le site People. L'actrice de 45 ans, connue pour ses rôles dans Charmed et Pretty Little Liars, a opté pour une cérémonie intimiste.

Rendez-vous était pris à Carmel, en Californie. Le couple qui s'est rencontré en 2016 au Xoc, restaurant de Mike Ryan, s'est dit oui dans un endroit bucolique devant des amis prestigieux tels que Brian Krause et Drew Fuller qui ont incarné Leo et Christopher, respectivement le mari et le fils de Holly Marie Combs dans la série Charmed.

Cette union a eu lieu deux ans presque jour pour jour après qu'Holly Marie Combs a dévoilé qu'elle était fiancée à Mike Ryan. Le 3 septembre 2017, elle avait annoncé cette merveilleuse nouvelle et montré sa bague de fiançailles sur les réseaux sociaux. Un troisième mariage qui a donc mis du temps à se préparer !

Holly Marie Combs avait déjà été mariée à deux reprises. Une première fois à l'acteur Bryan Travis Smith et une deuxième à David Donoho, un technicien qui travaillait sur le plateau de Charmed, et dont elle a divorcé il y a cinq ans. Avec lui, elle a eu trois enfants Finley, 15 ans, Riley, 12 ans, et Kelley, 10 ans.