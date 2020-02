Shannen Doherty et son cancer de stade 4 : Jason Priestley a "le coeur brisé"

Bouleversée, Shannen Doherty (48 ans) a annoncé le 4 février 2020 être de nouveau rongée par son cancer du sein. L'ancienne star de la série Charmed a confié sa détresse dans l'émission Good Morning America : "Le cancer est là, il en est au stade 4 (...) Je suis pétrifiée, j'ai vraiment peur." Désemparé après avoir appris le retour du cancer de son amie, Jason Priestley, son inoubliable frère jumeau Brandon Walsh dans la série culte des années 1990 Beverly Hills, 90210, a fait part de sa profonde tristesse au magazine People à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du Festival de télévision de Monte-Carlo. Face aux journalistes, il a déclaré : "Shannen a occupé une grande place dans ma vie. Nous aurons toujours un lien très fort. La nouvelle me brise le coeur et je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de courage dans cette période très difficile."

J'ai essayé de la contacter...

Sans nouvelles de son amie depuis l'annonce de son cancer, il reste cependant optimiste et tente de garder le moral : "J'ai essayé de la contacter lorsque j'ai appris la nouvelle (...) Elle doit être submergée par les personnes qui lui souhaitent bonne chance et par les gens qui lui tendent la main dans ce moment difficile. Je n'ai pas encore eu de nouvelles d'elle, mais je suis sûr que j'en aurai très bientôt." Soutenue par les actrices de la série Charmed (hormis Holly Marie Combs), Shannen doit à nouveau faire face au retour de son cancer (après avoir mené un premier combat entre 2015 à 2017). Apeurée, elle déclarait sur le plateau de GMA : "Il y a des jours où je me demande... Pourquoi moi ?"

Jason Priestley et Shannen Doherty avaient interprété les rôles des jumeaux Brenda et Brandon Walsh dans la série Beverly Hills 90210. Ils avaient d'ailleurs repris le tournage du reboot de la série, baptisé BH90210 et diffusé depuis août 2019.