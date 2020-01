Sex Education : Deux acteurs de la série sont en couple dans la vraie vie...

Ensemble dans les premiers épisodes de la saison 1 de Sex Education, Aimee et Adam sont en réalité en couple dans la vraie vie. La jeune actrice britannique Aimee Lou Wood avait annoncé la grande nouvelle en septembre 2018, lorsqu'elle a souhaité un bon anniversaire à son petit ami, Connor Swindells. Le couple étant plutôt discret sur les réseaux sociaux, cette information a resurgi auprès de nos confrères du Daily Mail quelques jours après la sortie de la saison 2, le 11 janvier 2020.

Déjà en février dernier, Connor Swindells (qui joue Adam dans la série Netflix) avait évoqué son couple avec Aimee Lou Wood lors d'une interview au Telegraph. "Il n'y a aucune confusion entre nos scènes de sexe et nos vies privées. On s'est fait accoster plusieurs fois dans la rue. Les gens la voient, puis moi et il n'y a pas de doute, on est le couple de Sex Education", avait confié l'acteur de 23 ans.

Depuis la confirmation de leur couple, Aimee et Connor partagent quelques photos de leur intimé sur les réseaux sociaux. À quelques rares occasions, les fans de la série peuvent apercevoir des moments d'intimité du couple d'acteurs. Aimee Lou Weed avait adressé quelques tendres mots pour l'anniversaire de son compagnon. "Tu es un homme merveilleux. Tu as tout le temps été un battant lors des centaines de vies que tu as vécues, mais maintenant tu es à moi. Je m'en fiche si les gens pensent que c'est gênant, mais j'essaie d'être aussi courageuse que toi. Un grand merci à Adam Groff et à Aimee Gibbs pour avoir rendu tout ça possible", avait-elle écrit.