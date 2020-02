Mario Lopez surpris sur le tournage du reboot de "Sauvés par le gong"

Après Sabrina, l'apprentie sorcière, Beverly Hills ou Charmed, c'est au tour de Sauvés par le gong de faire peau neuve. Mais contrairement à certains shows qui décident de complètement zapper le cast originel, cette nouvelle version a bien prévu d'engager deux anciens de la Bayside High School : Mario Lopez, alias A.C. – Albert Clifford – Slater et son ancienne compagne fictive Jessie Murtle Spano, incarnée par Elizabeth Berkley. La date de lancement du tout premier épisode reste inconnue, mais on sait d'ores et déjà que le tournage a débuté.

Le coup d'envoi a été envoyé, rendant ce reboot à 10 000% officiel pour le nouveau service en streaming Peacock, de NBC Universal. Le 3 février 2020, à Los Angeles, les deux comédiens ont été aperçus en train de reprendre le rôle qu'ils ont quitté en 1993 après quatre saisons. L'une portait un élégant blazer, l'autre arborait une tenue légèrement plus sportive, ce qui laisse penser qu'ils pourraient tous deux être enseignants dans l'établissement scolaire à l'origine de ce reboot... ou simplement des parents d'élèves. Dans cette nouvelle version de Sauvés par le gong, Zack Morris est gouverneur de la Californie et décide d'envoyer des élèves "défavorisés" dans une école prestigieuses de Pacific Palisades pour que chacun en tire une leçon. Aucune trace, en revanche, de Mark-Paul Gosselaar.

Je serais d'accord pour en discuter

Le héros de la série, en 1989, c'était bien lui. Interrogé à propos du retour de la série à l'écran, le comédien a précisé à Variety qu'il n'avait tout simplement pas été contacté par la NBC. "Je serais d'accord avec le fait que ça n'arrive jamais. J'aime les créations originales. Mais si c'est un bon produit qui ne ternit pas ce qui a été fait par le passé, je serais d'accord pour en discuter" précisait-il toutefois, bien avant que le projet du reboot ne soit dans les bacs. Difficile de dire si Mark-Paul Gosselaar fera une apparition surprise dans les nouveaux épisodes. Ni lui, ni Tiffani-Amber Thiessen, Dennis Haskins, Lark Voorhies, Leah Remini ou même Tori Spelling, qui restent muets à ce propos...