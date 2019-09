Sauvés par le gong, le reboot : deux anciens acteurs confirmés au casting

La nostalgie est définitivement un filon inépuisable. Après les reboots plus ou moins ratés de Charmed, de Beverly Hills 90210, de Sabrina l'apprentie sorcière, de Roswell ou encore de Melrose Place, c'est au tour d'un autre programme culte des années 90 de faire peau neuve : Sauvés par le gong. Et l'on doit cette bonne nouvelle au nouveau service de streaming Peacock, de NBC Universal, qui a également prévu de faire revivre Punky Brewster. Au casting, deux visages très connus de la première version des aventures de Bayside High : Elizabeth Berkley et Mario Lopez. "Je suis si excitée, écrit l'actrice sur son compte Instagram. C'est parti ! Mario, est-ce que tu es prêt pour la version adulte de Jessie ?"

Aux commandes du reboot de Sauvés par le gong, Tracey Wigfield, récompensée d'un Emmy Award en 2013 pour la série 30 Rock. Le résumé est simple : depuis la fin des années lycée, Zack Morris est devenu le gouverneur de la Californie... enragé en constatant que bon nombre d'établissements scolaires ferment à cause de leurs faibles revenus. Il va donc envoyer les élèves touchés dans les écoles les plus prestigieuses de l'État, offrant un goût de réalité aux étudiants privilégiés.

Si le rôle de Zack Morris semble central dans cette nouvelle version, la présence de Mark-Paul Gosselaar reste très incertaine. Interrogé par Variety, le comédien de 45 ans a expliqué qu'il avait appris la nouvelle en même temps que tout le monde t n'avait absolument pas été contacté. Par le passé, il avait pourtant montré son intérêt pour un éventuel reboot de Sauvés par le gong : "Je serais d'accord avec le fait que ça n'arrive jamais. J'aime les créations originales. Mais si c'est un bon produit qui ne ternit pas ce qui a été fait par le passé, je serais d'accord pour en discuter." Mark-Paul Gosselaar est actuellement à l'affiche de la série Mixed-ish, sur la ABC. Un conflit de chaînes pourrait expliquer qu'il ne retrouve pas ses anciens collègues de Bayside High.