T.R. Knight (Grey's Anatomy) raconte sa rencontre avec son époux... déjà dix ans !

Plus le confinement dure et plus les citoyens du monde ratent l'opportunité de célébrer la vie. Anniversaires, fiançailles, naissances... mais c'est dans la joie que T.R. Knight – le docteur George O'Malley dans la série Grey's Anatomy – a rappelé au monde entier qu'il était amoureux de son époux depuis une décennie, le 1er mai 2020. "Il y a dix ans, Bridget Everett, Zach Shaffer et Jason Eagan ont rendu possible la rencontre avec cet être magnifique, écrit-il sur son compte Instagram. Mon but pour les dix prochaines années ? Essayer de continuer de le mériter. Cette photo vient de l'aventure que j'ai choisi de partager avec lui. Le jour qui a suivi, nous avons trouvé notre chien Traveler !"

Theodore Raymond "T.R." Knight et Patrick Leahy se sont mariés le 4 octobre 2013 après trois ans d'amour. L'un est comédien, comme on le sait, l'autre est danseur de ballet et auteur. Et c'est justement entouré de la troupe de Grey's Anatomy que ces messieurs se sont dit "oui". En partie, en tout cas. Bien qu'il ait quitté les rangs du Grey Sloan Memorial Hospital depuis l'année 2009, l'interprète de George O'Malley est toujours très ami avec Katherine Heigl et Ellen Pompeo. Cette dernière, émerveillée devant la récente déclaration d'amour de son ancien partenaire, lui a d'ailleurs accordé un joli clin d'oeil dans les commentaires de sa publication, un "Love you guys" tout droit venu du coeur.