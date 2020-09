Penn Badgley (You) papa : son épouse a accouché, après deux fausses couches

Domino Kirke, chanteuse et doula, doit être la plus heureuse du monde de pouvoir enfin profiter de son bébé. Lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse en février dernier, elle en avait profité pour révéler qu'elle avait subi "deux fausses-couches d'affilée" avant l'arrivée tant attendue de leur fils. "J'ai arrêté de faire confiance à mon corps et j'ai commencé à accepter le fait que je ne pouvais plus procréer", avait expliqué l'artiste de 36 ans, déjà maman d'un premier fils, Cassius Riley, né en 2009.

"En tant qu'assistante à l'accouchement, j'ai tout vu et tout entendu. Ça m'a pris tout ce que j'avais de me détacher avec tendresse de toutes ces pertes et d'être présente dans ma propre expérience", avait écrit Domino Kirke sur Instagram.

En couple depuis plus de six ans, Domino Kirke et Penn Badgley se sont mariés le 28 février 2017. L'acteur de You (Netflix) est alors devenu le beau-père de Cassius, le premier fils de son épouse. Elle est la soeur de Jemima Kirke, l'une des héroïnes de la série Girls.

Par le passé, Penn Badgley a été en couple avec Blake Lively, sa partenaire dans Gossip Girl, et avec Zoë Kravitz, fille du célèbre chanteur.