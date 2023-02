Penn Badgley : "Notre relation m'a sauvé", rares confidences sur sa célèbre ex-compagne Blake Lively

Penn Badgley fait actuellement sensation sur Netflix dans le terrifiant rôle de Joe Goldberg, héros de la série You, dont une quatrième saison est d'ores et déjà disponible sur la plateforme. Mais cela fait plusieurs années désormais que l'acteur de 36 ans est connu du grand public. Car de 2007 à 2012, il a joué Dan Humphrey, personnage culte de Gossip Girl.

Il a notamment donné la réplique à l'actrice Blake Lively, qu'il connaissait déjà puisqu'ils avaient été scolarisés ensemble étant enfants. Mais lorsque leurs regards se sont à nouveau croisés, sur le tournage de la série, ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Les deux tourtereaux ont alors vécu une idylle pendant deux ans avant de séparer. Mais ils sont restés en bons termes. Penn Badgley éprouve même une grande gratitude envers elle, puisqu'elle l'a aidé à combattre ses problèmes d'alcool. "Blake ne buvait pas, et je pense que notre relation m'a, en quelque sorte, forcé à emprunter cette voie. Notre relation m'a sauvé", a-t-il tout récemment déclaré dans les pages de Variety.

Ils sont restés amis

On pourrait, en revanche, penser que leur bonne entente s'est confirmée au fil des ans depuis leur rupture, mais non. Ils ont immédiatement su transformer leur amour en amitié, ne rencontrant ainsi aucun problème à collaborer ensemble sur le tournage de la série. Et ce malgré le fait qu'ils incarnaient un couple. "Ce sont des professionnels. Ils sont restés amis, ils ne s'évitent pas sur le plateau", avait confié un membre de l'équipe de Gossip Girl auprès du magazine US Weekly en 2010.

Depuis, ils ont chacun refait leur vie. Penn Badgley est en couple depuis plus de six ans avec la chanteuse Domino Kirke, qui est devenue sa femme le 28 février 2017. Il est alors devenu le beau-père de Cassius, le premier fils de son épouse qui n'est autre que la soeur de Jemima Kirke, l'une des héroïnes de la série Girls. Quant à Blake Lively, elle file le parfait amour avec Ryan Reynolds, notamment connu pour son rôle de Deadpool, depuis 2010. Ils sont eux aussi unis par les liens du mariage et ont tout récemment accueilli leur quatrième enfant. Une famille nombreuse pour Blake Lively !