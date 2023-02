Penn Badgley (You) n'en peut plus de ses scènes de sexe : "J'en suis arrivé à un point..."

À coeur ouvert dans son podcast introspectif "Podcrushed", l'acteur Penn Badgley a fait une révélation puissante sur son métier. Alors que la série dont il est le héros, You, ne cesse de faire des amateurs, le comédien de 36 ans a fait part de la demande capitale qu'il a faite pour la quatrième saison en préparation.

Révélé par son personnage de Dan dans la série Gossip Girl, Penn Badgley est plus que jamais sous les projecteurs depuis la série You et son personnage de tueur en série Joseph "Joe" Goldberg. Un héros diabolique qui permet à l'acteur de montrer l'étendue de son talent, mais un peu trop. Car il souffre des scènes de sexe qu'il doit tourner. Il se dit las de devoir participer à des moments intimes devant la caméra, même s'il est conscient qu'il a signé un contrat pour une oeuvre dans lesquelles ces types de scènes sont importantes.

"J'ai signé ce contrat. J'ai signé pour cette série. Je sais ce que j'ai fait. On ne peut pas retirer cet aspect de l'ADN du concept", explique ainsi Penn Badgley, partenaire de Victoria Pedretti, alias Love Quinn, depuis la deuxième saison de You. Cependant, il ne cache pas ses difficultés à jouer souvent dans ce registre romantico-sexy.

Je ne veux pas faire ça

Son couple avec Domino Kirke, maman de leur fils James, n'est pas sans lien avec cette prise de conscience : "La fidélité dans chaque relation, y compris dans mon mariage, est importante pour moi. (...) J'en suis arrivé à un point où je ne veux pas faire ça". En couple depuis plus de six ans, Domino Kirke et Penn Badgley se sont mariés le 28 février 2017. L'acteur est alors devenu le beau-père de Cassius, le premier fils de son épouse qui n'est autre que la soeur de Jemima Kirke, l'une des héroïnes de la série Girls.

Quelle solution pour Penn Badgley alors ? En discuter en toute sincérité avec la créatrice de la série, Sera Gamble : "Alors, je lui ai demandé à quel point on pouvait le diminuer." Il s'est ravi de sa réaction très positive et du fait qu'elle prenne en compte ses attentes : "Elle était vraiment touchée que je sois aussi honnête".