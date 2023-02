Blake Lively a accouché de son 4e enfant avec Ryan Reynolds : elle dévoile son corps après la naissance

Vous faites peur à mes enfants à et à moi !

Cette quatrième grossesse, Blake Lively l'avait prise avec le sourire et n'hésitait pas à en rire sur les réseaux sociaux... notamment en critiquant les résultats obtenus à l'aide de son coach sportif alors que son ventre continuait à pousser ! Pourtant, la jeune maman de 35 ans a fini par pousser un coup de gueule contre les curieux qui rôdaient autour de son clan. "Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie donc les 11 gars qui attendent devant ma maison peuvent me laisser tranquille, écrivait-elle sur les réseaux sociaux. Vous faites peur à mes enfants et à moi !"

Une histoire à mille à l'heure

Il a tout de même été possible, sans grand besoin d'indiscrétion, de suivre de près ou de loin l'évolution de son ventre rond. Blake Lively avait annoncé sa quatrième grossesse, non pas avec un texte long posté sur Instagram, ni même avec une photo amusante dont elle aurait le secret, mais simplement en défilant sur le tapis rouge d'un évènement organisé par le magazine Forbes en septembre dernier, son baby bump moulé dans une mini-robe dorée à sequins. Elle avait, par la suite, publié quelques images, de-ci, de-là, sur lesquelles elle s'amusait de sa grossesse.

Blake Lively et Ryan Reynolds se sont rencontrés sur le tournage du film Green Lantern en 2010. Les choses étaient tout d'abord allées très lentement entre eux... puis très vite. Alors qu'ils formaient un couple depuis une semaine seulement, les tourtereaux décidaient déjà d'acheter une maison commune. Ils ont ensuite eu trois filles, James en 2014, Inez en 2016 et Betty en 2019, et complètent aujourd'hui cette belle et grande famille nombreuse. Toutes nos félicitations aux heureux parents ainsi qu'aux trois grandes soeurs et bienvenue au bébé...