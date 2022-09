Blake Lively enceinte de son 4e enfant avec Ryan Reynolds ! En mini-robe sublime pour annoncer la nouvelle

Et de 4 pour Blake Lively (35 ans) et Ryan Reynolds (45 ans) ! Le couple de star attend son quatrième enfant, un bébé qui va rejoindre leurs trois filles James, 7 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans. A 35 ans, la star de Gossip Girl vit une nouvelle grossesse et est apparue plus radieuse que jamais sur le tapis rouge de l'événement organisé par le magazine Forbes, un sommet consacré aux femmes puissantes. Pour cette occasion, la superbe comédienne a choisi une mini-robe à manches longues dorée, brodée de sequins de la maison Valentino. Elle a accessoirisé sa tenue avec un foulard blanc et des chaussures à talons "plate-forme" assorties. Si elle révèle son baby bump lors du photocall, elle arbore également des jambes bronzées interminables.

L'inénarrable Deadpool s'était exprimé au mois de décembre dernier sur l'importance de passer du temps avec ses enfants, ce qui implique pour lui de faire des pauses dans sa carrière. "La chose la plus importante pour moi, et vous aussi avez des enfants, c'est que je ne veux pas manquer des moments avec ma famille," avait déclaré Ryan Reynolds lors d'une interview organisée par LinkedIn. "Je veux simplement vivre une vie normal. Je veux que mes enfants aient un emploi du temps comme les autres. Pendant plusieurs années, quand ma femme Blake tournait un film, je n'en faisais pas un pour être présent avec les enfants, et vice versa. On ne travaille pas en même temps", avait-il ajouté.

Ryan Reynolds est en couple avec Blake Lively depuis leur rencontre sur le tournage du film Green Lantern en 2010. Si le blockbuster avait fait un bide à l'époque, il a initié l'un des couples les plus glamour d'Hollywood, ils se sont mariés le 9 septembre 2012 et viennent donc de fêter leurs noces d'étain avec le plus beau des cadeaux, un bébé ! Il y a trois semaines, le séduisant Ryan avait souhaité sur les réseaux sociaux un bel anniversaire à sa non-moins sublime épouse Blake. "Joyeux anniversaire Blake. Tu es extraordinaire. Je ne sais pas si tu es née ou si tu as été inventée. Et merci de me faire sortir de la maison de temps en temps", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle ils apparaissent sur leur 31 pour une belle soirée.