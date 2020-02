Blake Lively : Maman épuisée et submergée par ses enfants, elle se confie

Invitée sur le plateau de l'émission Good Morning America le 30 janvier 2020, Blake Lively (32 ans) a confié les secrets de sa vie de famille depuis la naissance de sa troisième fille en octobre 2019. Déjà maman de deux enfants (James née en 2014 et Inez née en 2016), l'actrice star de la série Gossip Girl confie connaître un grand bouleversement depuis l'arrivée de sa dernière fille (dont elle n'a par ailleurs toujours pas révélé le prénom). Épuisée, elle déclare : "Les gens disent que de deux à trois, c'est la même chose, c'est assez facile. Ces gens n'ont pas trois enfants. C'est dingue. (...) C'est comme passer de deux à trois mille ! Nous avons tellement d'enfants. C'est assez fou. Maintenant, nous sommes en infériorité numérique."

Mariée à Ryan Reynolds depuis 2012, le couple avait annoncé la troisième grossesse de Blake lors de l'avant-première du film Pokémon, Détective Pikachu en mai 2019. Son époux a récemment confié au journal Today qu'il était devenu plus compliqué pour lui d'aller travailler loin de sa famille. "Quitter la maison devient de plus en plus difficile... Cela devient encore plus difficile lorsqu'ils demandent "Où allez-vous ? Quand est-ce que tu rentres à la maison ? Pourquoi me quittes-tu ?"" a-t-il ainsi déclaré au journal. Papa comblé de trois filles, il a également révélé être très heureux en étant entouré uniquement de femmes. Amusé, il indique :"Ce sont toutes des filles et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Je fais ce qu'il faut pour effacer les hommes de la surface de la terre. Et j'aime beaucoup cela !" Qui sait, Blake sera peut-être bientôt enceinte d'un petit garçon qui viendra rétablir la parité des sexes au sein de la famille Reynolds ?