Blake Lively : Sexy, amoureuse et tactile avec son mari Ryan Reynolds

Blake Lively et Ryan Reynolds forment un des couples de stars les plus drôles et populaires d'Hollywood ! Ils ont encore fait étalage de leur complicité mardi soir, à l'avant-première du nouveau film de Ryan. Son épouse lui a clairement volé la vedette, grâce à une tenue scintillante et très sexy.

Ryan Reynolds est à l'affiche de Free Guy ! L'avant-première du film (qui sortira en France le 11 août prochain) a eu lieu mardi soir (3 août 2021) à New York. L'acteur de 44 ans y a naturellement assisté. Il était accompagné de son épouse, Blake Lively. L'ex-héroïne de la série Gossip Girl a permis à ses près de 30 millions d'abonnés Instagram de vivre l'événement, en publiant photos et vidéos dans sa story du jour.

Blake a notamment régalé les internautes d'images de sa tenue portée pour l'occasion ! L'actrice était habillée d'une robe Prabal Gurung, ouverte sur la poitrine, les côtes et le dos. La pièce issue de la collection croisière 2022 du créateur américain a inévitablement attiré l'attention des photographes présents sur le tapis rouge.

Blake Lively était visiblement sortie pour briller ! Elle y est parvenue grâce à une panoplie de bijoux et d'accessoires, dont une chaîne en diamants conçue par Lorraine Schwartz qui illuminait ses cheveux.

Sous le charme de sa propre épouse, Ryan Reynolds lui a adressé regards tendres et sourires, des instants complices que les photographes ont immortalisés.