Ryan Reynolds et Blake Lively, des débuts très coquins : "Je l'ai suppliée de coucher avec moi !"

Ils forment l'un des couples les plus mignons de la planète Hollywood. Mais avant de conquérir Blake Lively, on peut dire que Ryan Reynolds a un peu ramé. En couple avec l'actrice depuis près de dix ans, le héros de la saga Deadpool a accepté de revenir sur le début de leur idylle, pour Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett, dans le podcast SmartLess, dévoilé le lundi 19 juillet 2021.

Vous le savez sans doute, Blake Lively et Ryan Reynolds se sont rencontrés sur le tournage du film Green Lantern, de Martin Campbell, au début de l'année 2010. Pour autant, les choses n'ont pas tout de suite sonné comme une évidence. "On a été copains, puis amis pendant à peu près un an et demi, explique-t-il. Puis on a fini par aller à un double rendez-vous. On a trainé ensemble, on était tout le temps en contact mais c'était en toute simplicité." Tout a basculé le jour où ils se sont retrouvés dans le même véhicule, un peu par hasard.

"Elle allait à Boston, se souvient Ryan Reynolds. J'y allais aussi, alors je lui ai dit 'Je vais faire le chemin avec toi' On a pris le train et on a roulé ensemble... je l'ai juste suppliée de coucher avec moi !" Puis les choses se sont très vite enchaînées. En couple depuis une semaine, les tourtereaux décidaient déjà d'acheter une maison commune. Un coup de poker qui fut bien fructueux puisque les deux acteurs sont aujourd'hui mariés - ils se sont unis le 9 septembre 2012 en Caroline du Sud - et sont parents de trois filles : James, 6, Inez, 4, et Betty, 21 mois.