Ryan Reynolds marié à Blake Lively : ce qu'il regrette amèrement de leur cérémonie, "une erreur géante"

Ce lundi soir, sur W9, Ryan Reynolds se glisse dans la peau de Deadpool, un anti-héros rattaché à l'univers Marvel. Sorti en 2016, ce film avait rencontré un véritable succès. A tel point qu'il n'a fallu attendre que deux ans pour voir le deuxième opus faire son apparition dans les salles de cinéma. A l'occasion de l'avant-première de ce long-métrage, sa chérie Blake Lively avait fait sensation auprès des photographes en revisitant la célèbre tenue du personnage incarné par son homme.

Le destin des deux tourtereaux est décidément lié à l'univers des super-héros puisque pour rappel, c'est sur le tournage du film Green Lantern qu'ils s'étaient rencontrés en 2010. Depuis, ils sont devenus l'un des couples les plus glamour de Hollywood et notamment parents de quatre enfants : James (8 ans), Inez (6 ans) et Betty (3 ans) et une petite dernière dont on ne connait pas le prénom mais le surnom. En septembre 2012, soit avant de fonder leur famille, Ryan Reynolds et Blake Lively s'étaient mariés. Une cérémonie qu'ils ne regrettent pour rien au monde, à un détail près...

En effet, le couple s'est marié à Boone Hall, qui est une ancienne plantation située en Caroline du Sud. Un choix qui avait alors suscité de vives réactions. Les deux tourtereaux avaient été critiqués pour avoir glorifié un endroit où des esclaves noirs avaient été torturés et même parfois tués. En 2020, auprès du magazine Fast Company, l'acteur avait tenté de se faire pardonner en déclarant que ce choix d'emplacement était "une putain d'erreur géante" et "quelque chose" dont lui et sa célèbre femme "serons toujours profondément et sans réserve désolés".

Une deuxième cérémonie organisée depuis

Il avait également justifié son erreur en expliquant avoir simplement, lui et Blake Lively, avoir été séduits par un lieu de mariage posté sur le célèbre site web de photos Pinterest. Ils ne s'étaient alors pas rendus compte qu'il s'agissait d'une ancienne plantation. A noter qu'à la suite de cet incident, Pinterest avait décidé de limiter la diffusion d'images de mariages dans des plantations sur son site. Comme l'avait expliqué le magazine Hello! , les utilisateurs qui recherchent des "mariages de plantation" et des termes similaires sur Pinterest seront désormais avertis que certains des résultats peuvent enfreindre les politiques du site.

Pour rappel, Ryan Reynolds et Blake Lively avaient depuis organisé une deuxième cérémonie de mariage dans leur maison, afin de ne pas rester sur ce scandale...