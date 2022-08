Ryan Reynolds : Son adorable déclaration d'amour à sa femme Blake Lively pour son anniversaire

Rencontre insolite

"On a été copains, puis amis pendant à peu près un an et demi, explique-t-il. Puis on a fini par aller à un double rendez-vous. On a trainé ensemble, on était tout le temps en contact mais c'était en toute simplicité." Des confidences de Ryan Reynolds dans le podcast SmartLes. Puis d'expliquer que tout basculé le jour où ils se sont retrouvés dans le même véhicule. "Elle allait à Boston. J'y allais aussi, alors je lui ai dit 'Je vais faire le chemin avec toi' On a pris le train et on a roulé ensemble... je l'ai juste suppliée de coucher avec moi !", avait-il poursuivi.

Et depuis, c'est donc l'amour fou ! L'acteur de 45 ans a décrit sa relation avec elle comme "tout droit sortie d'un conte de fées". En couple depuis une semaine, ils avaient déjà décidé acheter une maison commune et leurs trois filles sont rapidement nées ensuite. Depuis, ils enchaînent les apparitions publiques à deux, que ce soit pour les avant-premières de leurs films ou sur leurs réseaux sociaux, comme hier. Pour rappel, Ryan Reynolds a fait couler beaucoup d'encre pour ses relations amoureuses par le passé que ce soit avec Scarlett Johansson ou Charlize Theron.