Blake Lively : Robe de princesse et décolleté plongeant pour soutenir son mari Ryan Reynolds !

Les aventures cinématographiques continuent pour Ryan Reynolds, qui sera à l'affiche du film Adam à travers le temps - The Adam Project en version originale - le 11 mars 2022 sur Netflix. Et pour fêter la sortie de ce nouveau projet signé Shawn Levy, le comédien a retrouvé toute son équipe à New York, en Amérique, lors d'une avant-première organisée le 28 février 2022. Il était, bien entendu, accompagné de sa sublime épouse, Blake Lively.

Pour soutenir Ryan Reynolds, l'actrice de 34 ans s'était mise sur son trente-et-un. Elle avait enfilé une robe vaporeuse de couleurs arc-en-ciel, Atelier Versace SS19, digne d'une divinité grecque. Pour accessoiriser sa tenue, elle avait opté pour des talons fins griffés Gucci. Egalement présents, ce soir-là : Hugh Jackman, Walker Scobell, Zoe Saldana, Jennifer Garner, Rosie Perez, Antoni Porowski - spécialiste culinaire de l'émission Queer Eye -, le réalisateur Shawn Levy, Ralph Macchio, Ted Saretos, Jonathan Tropper, Gaten Matarazzo, Braxton Bjerken ainsi que Mark Ruffalo et sa femme Sunrise Coigney.

Mélange d'action, de comédie et de science-fiction, le film Adam à travers le temps raconte l'histoire d'un pilote qui entreprend un voyage dans le temps aux côtés de l'enfant qu'il était et de son père disparu. Mais les années, Ryan Reynolds les voit défiler auprès de Blake Lively. Les amoureux se sont rencontrés en début d'année 2010 sur le tournage du film Green Lantern et sont en couple depuis le mois d'octobre 2011. Inséparables, ils se sont fiancés en juin 2012, se sont mariés en septembre cette même année et ont eu trois filles en 2014, 2016 et 2019. Même s'il pouvait remonter le temps, le comédien n'y changerait, donc, sans doute rien...

Retrouvez Ryan Reynolds dans le film Adam à travers le temps, le 11 mars 2022 sur Netflix.