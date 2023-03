Blake Lively et Ryan Reynolds : Ce mythe qui vient d'être brisé, étonnante révélation

Quand on aime, on ne compte pas. Blake Lively et Ryan Reynolds sont tellement amoureux depuis leur rencontre sur le tournage du film The Green Lantern qu'ils ne s'arrêtent plus d'agrandir la famille. En septembre dernier, lors de la soirée Forbes Power Women's, l'ancienne star de Gossip Girl avait choisi une tenue signée Valentino dans laquelle elle révélait des formes qui ne faisaient aucun doute : dans sa sublime robe, l'ex de Leonardo DiCaprio annonçait donc l'arrivée prochaine de bébé n°4. Et c'est une petite soeur qui a fait le bonheur de James, 8 ans, Inez, 6 ans et Betty, 3 ans.

Le sexe de bébé n'avait pas été annoncé mais Ryan Reynolds a fini par sortir de sa réserve. Et il a la langue bien pendu puisque ce 4 mars, il a carrément révélé comment Blake et lui surnommaient la petite dernière du clan. D'après ses dires à l'humoriste Rob Delaney sur la scène de l'O2 Arena à Londres, le héros de Deadpool s'est lâché côté révélation comme l'ont précisé les médias britanniques dont The Irish Mirror. Et il n'aurait peut-être pas dû : "En fait, nous avons appelé notre fille Cocaïne Bear." Comprendre "ours plein de cocaïne" en français. Charmant !

Ryan Reynolds, roi du sarcasme et du second degré, a apporté une indication : "Nous avons choisi ce nom avant la sortie du film et nous sommes donc engagés dans une bataille judiciaire." Le long-métrage auquel il fait référence s'appelle Crazy Bear, est signé Elizabeth Banks et sortira sur les écrans le 15 mars prochain. Inspirée de faits réels, elle raconte le destin de plusieurs personnes persécutées par un ours sous l'emprise de la cocaïne. Une information à prendre sur le ton de la blague (du moins, on l'espère) pour celui qui comparaît récemment sa maison à un "zoo" en évoquant sa vie de famille et ses enfants.

Ryan, papa Pool

S'il se donne des airs de papa au bout du rouleau avec quatre filles à sa charge, plus son épouse Blake Lively, Ryan Reynolds est l'homme le plus heureux du monde d'être entouré par autant de femmes dans sa vie. C'est par le prisme de l'humour qu'il le fait régulièrement savoir. En avril 2020, en plein confinement, il avait révélé les coulisses drôlissimes de son quotidien au milieu des petites femmes de sa vie : "J'aime être ici avec que des filles, j'aime faire des trucs de fille. (...) Elles veulent toutes s'habiller en rose vif toute la journée, alors c'est ce que je fais. Ce matin, j'ai créé des robes en papier tissu, ce qui était amusant pour elles. Nous avons la chance d'avoir un petit jardin. Donc on apprend un peu de choses sur le jardinage. Nous essayons de faire en sorte que cela soit une expérience pédagogique." Contrairement à ce qu'il laisse penser, Ryan Reynolds voit vraiment la vie en rose !