Ryan Reynolds confiné avec Blake Lively et leurs filles : "Je bois beaucoup"

Confiné avec cinq filles, Ryan Reynolds n'est pas malheureux le moins du monde ! Dans une nouvelle interview à distance accordée au Late Show de Stephen Colbert, ce 1er avril 2020, l'acteur canadien a donné de ses nouvelles. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'il partage son confinement avec son épouse Blake Lively, leurs trois filles, James (5 ans), Inez (3 ans) et un bébé de 8 mois, dont ils préservent le prénom. Sa belle-mère, qui "leur sauve la vie", est également de la partie.

La star de Deadpool s'est laissée aller à quelques confidences sur son quotidien : "La compagnie masculine ne me manque pas du tout ! J'aime simplement être là avec les filles. J'aime faire les trucs de filles. J'essaie de ne pas imposer de normes genrées à mes enfants depuis leur naissance, mais chacune, dès son arrivée, a voulu faire des robes, s'habiller en rose fuchsia toute la journée. Voilà ce que je fais, a ainsi affirmé le comédien de 43 ans avec humour. Nous faisons beaucoup de devoirs à la maison. Nous avons la chance d'avoir un tout petit jardin, donc nous apprenons un peu à jardiner. Nous essayons d'en faire une expérience éducative. Mais surtout, je bois." Peut-être l'acteur pioche-t-il dans sa propre réserve d'Aviation Gin, la marque d'alcool qu'il a rachetée il y a quelques années ?

Pour ce qui est d'entretenir sa coupe de cheveux à domicile, Ryan Reynolds s'en remet au "talent" de sa femme : "Elle l'a déjà fait une fois. Ça avait pris deux heures et demie. Et à la fin, on aurait dit qu'elle avait tout fait à l'aide d'un simple briquet ou avec ces gants faits de papier de verre, s'est-il souvenu avec dérision. Ça aurait été un peu plus rapide si elle avait frotté mes cheveux jusqu'à ce qu'ils disparaissent."