Diaporama : Ryan Reynolds marié à Blake Lively : ce qu'il regrette amèrement de leur cérémonie, "une erreur géante"

1 / 16 Ryan Reynolds marié à Blake Lively : ce qu'il regrette amèrement de leur cérémonie, "une erreur géante"

2 / 16 Ce lundi soir, sur la neuvième chaine de la TNT, Ryan Reynolds se glisse dans la peau de " Deadpool" , un anti-héros rattaché à l'univers Marvel. Ryan Reynolds et Blake Lively à la première du film "L'Ombre d'Emily" à New York. © BestImage

3 / 16 Sorti en 2016, ce film avait rencontré un véritable succès. A tel point qu'il n'a fallu attendre que deux ans pour voir le deuxième opus faire son apparition dans les salles de cinéma. A l'occasion de l'avant-première de ce long-métrage, sa chérie Blake Lively avait fait sensation auprès des photographes en revisitant la célèbre tenue du personnage incarné par son homme. Blake Lively et son mari Ryan Reynolds à la projection du film 'Deadpool 2' au AMC Loews Lincoln Square à New York, le 14 mai 2018 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

4 / 16 Le destin des deux tourtereaux est décidément lié à l'univers des super-héros puisque pour rappel, c'est sur le tournage du film "Green Lantern" qu'il s'étaient rencontrés en 2010. Depuis, ils sont devenus l'un des couples les plus glamour de Hollywood et notamment parents de quatre enfants. Ryan Reynolds et sa femme Blake Lively à la première du film Netflix "Adam à travers le temps" au centre Alice Tully Hall Lincoln à New York City, New York, Etats-Unis, le 28 février 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

5 / 16 En septembre 2012, soit avant de fonder leur famille, Ryan Reynolds et Blake Lively s'étaient mariés. Une cérémonie qu'ils ne regrettent pour rien au monde, à un détail près... Ryan Reynolds et Blake Lively à la première du film "L'Ombre d'Emily" à New York © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 16 En effet, le couple s'est marié à Boone Hall, qui est une ancienne plantation située en Caroline du Sud. Un choix qui avait alors suscité de vives réactions. Les deux tourtereaux avaient été critiqués pour avoir glorifié un endroit où des esclaves noirs avait été torturés et même parfois tués. Ryan Reynolds et sa femme Blake Lively enceinte à la première de Pokemon Detective Pikachu au Military Island sur Times Square à New York, le 2 mai 2019. © BestImage

7 / 16 En 2020, auprès du magazine " Fast Company" , l'acteur avait tenté de se faire pardonner en déclarant que ce choix d'emplacement était " une putain d'erreur géante " et " quelque chose " dont lui et sa célèbre femme " serons toujours profondément et sans réserve désolés ". Blake Lively et son mari Ryan Reynolds se baladent main dans la main dans les rues de West Village à New York, le 24 mai 2017 © BestImage

8 / 16 Blake Lively et son mari Ryan Reynolds arrivent à la première de 'Free Guy' à New York. © BestImage

9 / 16 Ryan Reynolds et Blake Lively arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York. © BestImage

10 / 16 Blake Lively avec son mari Ryan Reynolds - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Future-Image via Zuma Press

11 / 16 Blake Lively et son mari Ryan Reynolds à la projection du film 'Deadpool 2' au AMC Loews Lincoln Square à New York, le 14 mai 2018 © BestImage

12 / 16 Blake Lively et son mari Ryan Reynolds à la première de 'Final Portrait' au musée Solomon R. Guggenheim à New York, le 22 mars 2018 © BestImage

13 / 16 Exclusif - Blake Lively et son mari Ryan Reynolds se promènent avec leur fille Betty dans les rues de New York. Le 30 mars 2022 © BestImage

14 / 16 Ryan Reynolds et sa femme Blake Lively se promènent avec une amie à New York, le 25 avril 2022. © BestImage

15 / 16 Blake Lively et son mari Ryan Reynolds à la première de 'Final Portrait' au musée Solomon R. Guggenheim à New York, le 22 mars 2018 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage