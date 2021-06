Blake Lively en deuil : son père Ernie Lively est mort

La terrible nouvelle de cette fin de semaine concerne Blake Lively. L'actrice a perdu son père, Ernie Lively. L'acteur a vécu ses derniers instants entouré de sa grande famille.

La triste info a été annoncée par les Lively eux-mêmes et relayée par le Hollywood Reporter. Le site américain précise qu'Ernie Lively est mort ce jeudi 9 juin 2021, à Los Angeles. L'homme de 74 ans a succombé à des complications cardiaques, dont il souffrait depuis une attaque survenue en 2003. Son épouse et désormais veuve, Elain Lively, ainsi que leurs cinq enfants dont fait partie Blake Lively, étaient présents pour ses adieux.

Ernie Lively était lui aussi acteur et coach de comédiens. Il s'est mis en scène dans de nombreux films, dont un des plus récents est Looking Glass (sorti en 2018, avec Nicolas Cage). Ernie a également joué au côté de sa fille Blake Lively dans les films The Sisterhood Of The Traveling Pants (2005) et The Sisterhood Of The Traveling Pants 2 (2008). Il y incarnait le papa de l'adolescente Bridget, personnage justement joué par Blake Lively.