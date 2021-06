Diaporama Blake Lively en deuil : son père Ernie Lively est mort

1 / 16 Blake Lively en deuil : son père Ernie Lively est mort

2 / 16 Exclusif - Blake Lively est en deuil. Son père, l'acteur Ernie Lively, est mort.

3 / 16 Blake Lively et son père, l'acteur Ernie Lively, à l'avant-première du film "The Sisterhood Of The Traveling Pants 2" au Ziegfeld Theatre. New York, le 28 juillet 2008.

4 / 16 Ernie et Elain Lively, parents de l'actrice Blake Lively, sur le tournage de la série "Gossip Girl" à New York, le 29 juillet 2008.

5 / 16 Blake Lively et ses parents Elain (à gauche) et Ernie Lively (à droite) à New York, le 1er février 2012.

6 / 16 Leighton Meester, Blake Lively sur le tournage de la série "Gossip Girl" à Paris. Le 9 septembre 2010.

7 / 16 Blake Lively et ses parents Elain (à gauche) et Ernie Lively (à droite) à New York, le 1er février 2012.

8 / 16 Blake Lively et son mari Ryan Reynolds à New York, le 2 mai 2019.

9 / 16 Blake Lively et ses parents Elain (à gauche) et Ernie Lively (à droite) à New York, le 1er février 2012.

10 / 16 Blake Lively et Leighton Meester dans la première saison originale de la série "Gossip Girl". 2007.

11 / 16 Blake Lively et son père, l'acteur Ernie Lively, à l'avant-première du film "The Sisterhood Of The Traveling Pants 2" au Ziegfeld Theatre. New York, le 28 juillet 2008.

12 / 16 Blake Lively et son mari Ryan Reynolds à la projection du film 'Deadpool 2' au AMC Loews Lincoln Square à New York, le 14 mai 2018





13 / 16 Une ex-collègue des stars de la série "Gossip Girl", Leighton Meester et Blake Lively est enceinte !

14 / 16 Blake Lively, son mari Ryan Reynolds lors de la première de 'A Quiet Place' au Loews Lincoln Square à New York. Le 2 avril 2018





15 / 16 Blake Lively - Les célébrités assistent au défilé de Michael Kors lors de la New York Fashion Week (4 - 12 février 2020), le 12 février 2020.