Blake Lively enceinte de son 4e enfant : photo de son ventre très rond... une grossesse très décalée !

Je veux simplement vivre une vie normale

Blake Lively et Ryan Reynolds se sont rencontrés en 2010 sur le tournage du film Green Lantern. Loin des caméras et des paillettes, les deux comédiens mènent une vie paisible avec leurs enfants. L'actrice a annoncé qu'elle était enceinte pour la quatrième fois en septembre dernier en défilant sur le tapis rouge d'un évènement organisé par le magazine Forbes. "La chose la plus importante pour moi, c'est de ne manquer aucun moment avec ma famille, expliquait son époux lors d'une interview accordée à LinkedIn. Je veux simplement vivre une vie normale. Je veux que mes enfants aient un emploi du temps comme les autres. Pendant plusieurs années, quand ma femme Blake tournait un film, je n'en faisais pas un pour être présent avec les enfants, et vice versa. On ne travaille pas en même temps." L'organisation risque de se corser encore un peu plus d'ici quelques semaines...