"C'est inexcusable !" : Blake Lively se dévoile très enceinte, son mari Ryan Reynolds commet l'irréparable !

Gossip Girl a gardé le secret autant qu'elle l'a pu... mais voilà que la chose devient impossible à cacher ! En couple avec Ryan Reynolds depuis plus de douze ans, mariée depuis dix ans, déjà maman de trois filles - James, née en 2014, Inez, née en 2016 et Betty, née en 2019 -, Blake Lively s'apprête à donner la vie pour la quatrième fois. Aperçue à plusieurs reprises avec son ventre rond, la comédienne de 35 ans, très enceinte, ne peut plus du tout camoufler son bonheur. Si vous aviez un doute à propos de cette bonne nouvelle, ils devraient tous disparaître devant cette nouvelle photographie que vient de partager son époux sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, Ryan Reynolds a effectivement publié une sorte de carte de voeux avant l'heure. Cette image présente l'acteur canadien entouré de décorations lumineuses, de sa charmante épouse - tout aussi lumineuse ! -, du Monsieur tout rouge, le Père Noël, mais surtout de sa jolie chérie, qui a apparemment tapé dans l'oeil du héros de la saga Deadpool. "Nous avons rencontré la Mère Noël et son mari sur le Polar Express, écrit-il. Elle était tout ce dont j'avais rêvé depuis que je suis petit. Elle sent la brioche à la cannelle et la sangria." En se concentrant sur cette rencontre, le comédien a malheureusement commis un impair.