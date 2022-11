Blake Lively enceinte de son 4e enfant : en robe décolletée sublime, elle met les larmes à son mari Ryan Reynolds

Le 18 septembre dernier, Blake Lively a dévoilé sous le feu des projecteurs sa nouvelle et quatrième grossesse dans une sublime robe courte Valentino. Mais si cette nouvelle doit naturellement la combler de bonheur, l'actrice n'a pas caché une réelle colère. Quelques jours après cette joyeuse révélation, celle qui partage sa vie avec Ryan Reynolds s'est montrée très cash sur Instagram. L'actrice de 35 ans s'est saisie de son compte pour faire savoir que des paparazzi attendaient chaque jour devant chez elle afin de l'immortaliser enceinte. De quoi l'exaspérer, naturellement. "Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie donc les 11 gars qui attendent devant ma maison (...) peuvent me laisser tranquille. Vous faites peur à mes enfants à et à moi !", a-t-elle ainsi commenté en partageant des photos d'elle au naturel, dans des moments du quotidien.

Heureusement pas de quoi gâcher la fête. Enceinte de son quatrième enfant, elle nage en plein bonheur et la grossesse lui va à merveille. C'est ce qu'elle a pu une nouvelle fois montrer à l'occasion d'un évènement ce jeudi 17 novembre. Blake Lively, star incontestée depuis sa participation à la série culte des années 2010 Gossip Girl, a en effet fait le déplacement aux American Cinematheque Awards à Los Angeles. L'occasion de dévoiler à nouveau son joli ventre rond de future maman d'un quatrième bout d'chou. Rappelons que Blake Lively et l'acteur phare de Deadpool et Green Lantern (45 ans), qui se sont mariés en 2012, n'ont pas chômé en dix ans. Ils sont devenus les parents de trois filles James, 7 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans. Et naturellement, c'est au bras de son cher et tendre que la star américaine a rayonné, ce jeudi 17 novembre.

Je passe mes journées à travailler avec mon actrice préférée

Ces deux-là s'aiment et ce n'est plus à prouver. Comme à chacune de leurs apparitions, Blake Lively et Ryan Reynolds étaient complices et tendres. Dans une somptueuse robe décolletée, l'interprète de Serena Van der woodsen dans Gossip Girl a félicité son époux d'être un bon père de famille. Dans un discours émouvant avant que l'acteur n'accepte le prestigieux American Cinematheque Award, elle a partagé des histoires en coulisses sur le dévouement de son mari à son métier et son amour sans bornes pour sa famille.