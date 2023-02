Diaporama : Penn Badgley : "Notre relation m'a sauvé", rares confidences sur sa célèbre ex-compagne Blake Lively

1 / 13 Penn Badgley : "Notre relation m'a sauvé", rares confidences sur sa célèbre ex-compagne Blake Lively

Penn Badgley et Blake Lively se connaissaient déjà avant "Gossip Girl" puisqu'ils avaient été scolarisés ensemble étant enfants.

Mais lorsque leurs regards se sont à nouveau croisés, sur le tournage de la série, ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre.

Les deux tourtereaux ont alors vécu une idylle pendant deux ans avant de séparer.

Mais ils sont restés en bon termes. Penne Badgley éprouve même une grande gratitude envers elle, puisqu'elle l'a aidé à combattre ses problèmes d'alcool.

" Blake ne buvait pas, et je pense que notre relation m'a, en quelque sorte, forcé à emprunter cette voie. Notre relation m'a sauvé", a-t-il tout récemment déclaré dans les colonnes de Variety .

Depuis, Penn Badgley est mariée à la chanteuse Domino Kirke, tandis que Blake Lively est mère de quatre enfants avec l'acteur Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds et Blake Lively arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York.

Penn Badgley et Domino Kirke le jour de leur mariage à New York, lundi 27 février 2017

10 / 13 Penn Badgley à New York le 9 avril 2014 © Abaca

Blake Lively et Ryan Reynolds - Avant-première du film "The Adam Project" à New York.

Blake Lively et Penn Badgley en amoureux à New York, le 12 juillet 2010