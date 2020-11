Leighton Meester se blesse en pleine séance du surf et appelle à l'aide

Leighton Meester et Adam Brody ont donné naissance à leur deuxième enfant en septembre, et partagent déjà leurs passions avec lui. Ainsi, le petit garçon a découvert que sa maman aimait surfer... quitte à se blesser ! L'actrice a saigné abondamment et demandé de l'aide à son mari.

Dimanche 1er novembre, Leighton Meester, Adam Brody et leur bébé de 2 mois ont profité d'un après-midi ensoleillé pour prendre l'air ! La petite famille s'est rendue à Malibu pour surfer et se promener sur la plage. Leighton a enfilé une combinaison sans manche, s'est emparée de sa planche et a affronté les vagues.

En sortant de l'eau, l'ex-héroïne de la série Gossip Girl faisait la grimace, et pour cause ! Leighton s'était blessée au pied et saignait abondamment. La planche de surf toujours sous le bras, elle a demandé de l'aide à son époux, qui portait leur petit garçon dans un porte-bébé. Cette blessure ne l'a pas éloignée des vagues. Leighton Meester est retournée à Malibu le 12 novembre dernier, toujours accompagnée d'Adam Brody, pour un nouvel après-midi surf sous le soleil.

Leighton et Adam se fréquentent depuis 2013 et se sont mariés en 2014. Ensemble, ils étaient déjà parents d'une petite fille prénommée Arlo (5 ans). La fillette est devenu grande soeur avec la naissance du deuxième enfant du couple. L'ex-star de la série Newport Beach avait annoncé l'heureux événement en live sur Twitch. Il avait en revanche gardé le prénom du bébé secret.

Côté comédie, Leighton Meester jouait dans une série intitulée Single Parents et qui a été annulée après seulement 2 saisons. Son mari est à l'affiche du film The Kid Detective, sorti aux États-Unis le 16 octobre 2020.