Blake Lively et Ryan Reynolds sur leur 31 pour une soirée de couples avec Hugh Jackman et sa femme

Blake Lively et Ryan Reynolds forment un des couples de stars les plus drôles et les plus appréciés de la planète ! Ils ont fait une rare sortie à deux jeudi soir, en se rendant au théâtre. Les deux acteurs ont applaudi Hugh Jackman, brûlant les planches de Broadway...

La Saint-Valentin approche à grands pas ! Blake Lively et Ryan Reynolds ont lancé les festivités avec quatre jours d'avance, en assistant ce jeudi 10 février à la première de la comédie musicale The Music Man. L'événement a eu lieu au Winter Garden Theatre, à New York. L'ex-héroïne de la série Gossip Girl s'était fait belle pour l'occasion, enfilant notamment un magnifique costume violet avec blouse décolleté assorti Sergio Hudson.

Son mari Ryan Reynolds, lui, s'est montré sobre avec un costume bleu marine. Les deux époux et parents de trois filles (James, Inez et Betty, âgées de 7, 5 et 2 ans) ne se sont pas présentés ensemble sur le tapis rouge de cette représentation, contrairement à leur précédente sortie officielle en août dernier, pour la projection de Free Guy. Chacun a posé avec Deborra-Lee Furness, l'épouse de Hugh Jackman.