Hugh Jackman amoureux de sa femme Deborra-Lee Furness, pause détente

Le confinement levé juste avant le début de l'été, les célébrités jouissent de leur liberté de mouvement retrouvée et profitent de vacances ! Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness passent les leurs près de New York. Ils y ont récemment été aperçus, en short et maillot de bain lors d'une baignade sous le soleil.

D'ordinaire, Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness passent leurs vacances dans leur Australie natale. Le couple n'a pas pu y retourner à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit toujours. Les deux acteurs mariés depuis bientôt vingt cinq ans ont finalement posé leurs valises aux Hamptons, dans l'État de New York. Ils y ont été aperçus le 25 juillet dernier et avaient profité d'un après-midi ensoleillé pour se baigner à la plage. Une union toujours aussi solide et qui ne faiblit pas.

Des photos de vacances, Hugh Jackman en publie également sur Instagram. L'interprète du super-héros Wolverine se montre par exemple en bateau sur l'Hudson, se baladant près de la Statue de la Liberté.