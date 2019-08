Hugh Jackman : 50 ans et un corps d'athlète qu'il dévoile à la plage

Saint-Tropez, Ibiza, Portofino... Cet été, les stars se sont pressées sur les plus belles plages ! Hugh Jackman a profité de sa tournée mondiale pour retrouver celles de son pays natal. En Australie, l'acteur et chanteur de 50 ans sort les muscles et impose le respect.

Il poursuit actuellement une tournée mondiale, intitulée The Man. The Music. The Show.. Après avoir sillonné l'Europe (et fait un arrêt à l'AccorHotels Arena, à Paris, le 22 mai 2019) et les États-Unis, il s'est envolé pour l'Australie , où il a donné le coup d'envoi de la partie océanienne de son world tour. Le comédien s'est produit à Sydney, Adelaide, Melbourne et Perth.

Hugh a profité de sa venue à Perth pour se détendre à la plage, avant son concert du 21 août 2019.