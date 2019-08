Kylie Jenner : Habillée comme sa petite Stormi, son parfait mini-moi

Kylie Baby

Femme d'affaires et plus jeune milliardaire de l'histoire selon le magazine Forbes, la créatrice de Kylie Skin est décidément très inspirée par sa fille. Selon E!News, Kylie Jenner a déposé en mai 2019 la marque Kylie Baby. Cette nouvelle petite entreprise pourrait s'avérer très fructueuse et pourrait proposer des vêtements, des maillots de bain, des pyjamas et des costumes pour bébés. Un nouvelle idée qui pourrait encore rapporter gros à la fille de Caitlynn Jenner.

Déjà pendant sa grossesse, elle confiait avoir été "guidée" par son bébé pour imaginer une nouvelle gamme de produits de beauté dans sa marque Kylie Cosmetics. En story Instagram, elle expliquait : "J'ai travaillé dessus pendant presque toute ma grossesse. Juste après avoir choisi le prénom de Stormi, ça m'a inspirée.