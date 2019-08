Kylie Jenner et Travis Scott : En pyjamas à Monaco

Aperçus à Monaco le 16 août 2019, Kylie Jenner et son compagnon Travis Scott continuent leur périple sur la côte méditerranéenne. Les parents de Stormi (1 an) ont été photographiés à leur arrivée dans la principauté Monégasque. Le couple a tenté une apparition incognito, mais difficile d'échapper aux paparazzis pour la benjamine du clan Kardashian-Jenner. D'autant que son homme Travis Scott est arrivé vêtu d'un pantalon Spider-Man assez original et flashy. Le mystère reste entier sur l'origine de cette pièce : simple pyjama ou pièce de créateur ultra cotée ? La fille de Caitlyn Jenner a également choisi un ensemble (très) casual bleu, avec vernis assorti.

#BirthdayTour

Pour fêter ses 22 ans, la créatrice de Kylie Cosmetics a organisé un "petit" voyage en famille. Depuis le 10 août dernier (jour de son anniversaire) plusieurs membres du clan Kardashian sont partis à bord d'un magnifique yacht estimé à plusieurs centaines de millions d'euros, le "Tranquility". Un yacht trip qui a fait escale à Positano, à Antibes, Saint Tropez et maintenant à Monaco.

Il y a quelques jours, l'interprète de Sicko Mode et la créatrice de Kylie Skin ont posté des vidéos de leurs impressionnants plongeons dans la mer. Comme quoi même quand on est parents, on peut garder son âme d'enfant (que ce soit dans son dressing ou dans ses activités estivales).